Певец и композитор Валерий Меладзе на днях в YouTube-интервью Ксении Собчак заявил, что счастье не в деньгах и он не считает ужасной жизнь с любимыми людьми в скромной маленькой квартире

Украинская Кардашьян в откровенном платье расслабилась под Меладзе © Алена Омович/Инстаграм

«Совсем не важно, какого размера у тебя дом. Не так грустно смотрится хорошая семья, живущая в маленькой квартирке. Это совсем не грустно, это красиво. Во всем должна быть гармония. Я хотел бы сохранить то, что мне ценно и избавиться от того, что мне не нравится», — заявил Меладзе.

При этом в аккаунте его жены Альбины Джанабаевой в Instagram появился призыв не искать изъянов в других, а открывать в людях новое и важное. С таким комментарием она разместила на своей странице фрагмент из интервью Меладзе.

В комментариях поклонники звезд припомнили, что от первой жены, в браке с которой у них трое детей, Меладзе ушел, познакомившись с Джанабаевой. Однако она это отрицает.

«Идеальная семья! Восхищаюсь вами», «Ещё хочется добавить, не изменяйте своим жёнам, раз выбираете раз и навсегда!», «Интервью просто ужасное! Одно сплошное лицемерие», — отреагировали в соцсети.

По данным СМИ, сейчас у Меладзе несколько элитных квартир в Москве. Кроме того, он владел особняком на Рублевском шоссе, который после развода достался экс-супруге, а сейчас с новой семьей живет в коттеджном поселке на Новорижском шоссе.