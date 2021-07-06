Российская делегация в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) 6 июля ушла с заседания в знак протеста против нарушения регламента, сообщает Интерфакс

Недовольство представителей РФ вызвали нарушения, допущенные при включении в повестку дня антироссийских и антибелорусских резолюций.

«Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если хотите принимать политизированные решения, мы в этом участвовать не можем», — сказал на заседании председатель делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой.

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Толстой отметил, что в план работы заседания 6 июля были включены резолюция по Украине и Крыму, а также резолюция, осуждающая действия Минска в отношении оппозиции. За них отдали свои голоса 126 и 122 представителей соответственно из необходимых согласно регламенту 215 голосов, однако решение сочли принятым.

«Мы не хотим конфронтации, мы хотим диалога. Решения, принимаемые 120 голосами, нелегитимны», — подчеркнул Толстой.

Ранее политик отмечал, что такие русофобски настроенные страны, как Украина и Чехия платят в десять раз меньшие взносы в ОБСЕ, что необходимо изменить, если недружественные действия в отношении Москвы продолжатся.