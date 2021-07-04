Недавно Зеленский допустил референдум по разрыву всех связей с Донбассом, по вопросу о стене в Донбассе. Президент Украины подчеркнул, что этот вопрос должны решать украинцы.
В этой идее нет ничего нового, выстраивая моноэтническое и сугубо русофобское государство, власть в принципе даже не рассматривает выполнение Минских соглашений, потому что они совсем о другой Украине, пояснил эксперт.
«Поэтому националистам легче отказаться от «неправильных» сограждан и даже части своей территории, нежели отказаться от текущего украинского проекта. И сейчас для власти первая задача — убедиться, что в Вашингтоне их не будут нагибать «Минском». Это первое и основное, что их по-настоящему волнует. Второе — переписать или выйти из Минских соглашений, но так, чтобы это не привело к снятию санкций против России», — указал Лесев.
По-настоящему никто никакой «стены» строить не будет, если только на этом проекте нельзя будет украсть, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.