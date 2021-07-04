Вброс президента Украины Владимира Зеленского со «стеной» вокруг Донбасса был именно для проверки внутренней реакции. Его разнесли с этим прожектом на молекулы, и в будущем он будет более взвешенно озвучивать свои галактические идеи. Об этом рассказал киевский писатель и публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев

В этой идее нет ничего нового, выстраивая моноэтническое и сугубо русофобское государство, власть в принципе даже не рассматривает выполнение Минских соглашений, потому что они совсем о другой Украине, пояснил эксперт.

«Поэтому националистам легче отказаться от «неправильных» сограждан и даже части своей территории, нежели отказаться от текущего украинского проекта. И сейчас для власти первая задача — убедиться, что в Вашингтоне их не будут нагибать «Минском». Это первое и основное, что их по-настоящему волнует. Второе — переписать или выйти из Минских соглашений, но так, чтобы это не привело к снятию санкций против России», — указал Лесев.

По-настоящему никто никакой «стены» строить не будет, если только на этом проекте нельзя будет украсть, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.