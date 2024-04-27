В МИД РФ объяснили усиленные проверки для въезжающих иностранцев в Россию - 27.04.2024 Украина.ру
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В МИД РФ объяснили усиленные проверки для въезжающих иностранцев в Россию
В МИД РФ объяснили усиленные проверки для въезжающих иностранцев в Россию - 27.04.2024 Украина.ру
В МИД РФ объяснили усиленные проверки для въезжающих иностранцев в Россию
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, что въезжающие в РФ иностранцы подвергаются наиболее тщательной проверке из-за усиленных мер безопасности, которые носят временный характер
2024-04-27T23:17
2024-04-27T23:19
новости
россия
таджикистан
мария захарова
мид
министерство иностранных дел
мигранты
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Она подчеркнула, что в этих вопросах гражданство пересекающего границу не имеет значения. Вместе с тем, РФ принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложностей прохождения иностранцами пунктов пропуска. Спикер МИД также отметила, что Россия рассчитывает на понимание. По ее словам, "изменений в перечень оснований для наложения запрета на въезд в РФ не вносилось, а дополнительные препятствия для пересечения государственной границы иностранными гражданами при условии наличия всех необходимых документов отсутствуют". Ранее в этот же день в Министерстве иностранных дел Таджикистана пожаловались, что граждане их страны сталкиваются с проблемами при въезде в Россию. Позже дипведомство рекомендовало гражданам своей страны временно не посещать РФ.
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новости, россия, таджикистан, мария захарова, мид, министерство иностранных дел, мигранты, трудовые мигранты
Новости, Россия, Таджикистан, Мария Захарова, МИД, министерство иностранных дел, мигранты, трудовые мигранты

В МИД РФ объяснили усиленные проверки для въезжающих иностранцев в Россию

23:17 27.04.2024 (обновлено: 23:19 27.04.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, что въезжающие в РФ иностранцы подвергаются наиболее тщательной проверке из-за усиленных мер безопасности, которые носят временный характер
Она подчеркнула, что в этих вопросах гражданство пересекающего границу не имеет значения. Вместе с тем, РФ принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложностей прохождения иностранцами пунктов пропуска.
"В связи с этим на пунктах пропуска через государственную границу, в том числе в ряде аэропортов, наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля. Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации", – цитирует Захарову пресс-служба дипведомства.
Спикер МИД также отметила, что Россия рассчитывает на понимание. По ее словам, "изменений в перечень оснований для наложения запрета на въезд в РФ не вносилось, а дополнительные препятствия для пересечения государственной границы иностранными гражданами при условии наличия всех необходимых документов отсутствуют".
Ранее в этот же день в Министерстве иностранных дел Таджикистана пожаловались, что граждане их страны сталкиваются с проблемами при въезде в Россию. Позже дипведомство рекомендовало гражданам своей страны временно не посещать РФ.
- РИА Новости, 1920, 27.04.2024
17:30
В Госдуму внесен законопроект, фиксирующий ряд ограничений для мигрантов в РФСрок временного пребывания в России иностранных граждан может быть сокращен до 90 суток в течение года. Соответствующее предложение прописано в новом законопроекте, внесенном в субботу в Госдуму
 
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23:17В МИД РФ объяснили усиленные проверки для въезжающих иностранцев в Россию
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