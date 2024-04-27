https://ukraina.ru/20240427/1054794205.html

В МИД РФ объяснили усиленные проверки для въезжающих иностранцев в Россию

В МИД РФ объяснили усиленные проверки для въезжающих иностранцев в Россию - 27.04.2024 Украина.ру

В МИД РФ объяснили усиленные проверки для въезжающих иностранцев в Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, что въезжающие в РФ иностранцы подвергаются наиболее тщательной проверке из-за усиленных мер безопасности, которые носят временный характер

2024-04-27T23:17

2024-04-27T23:17

2024-04-27T23:19

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Она подчеркнула, что в этих вопросах гражданство пересекающего границу не имеет значения. Вместе с тем, РФ принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложностей прохождения иностранцами пунктов пропуска. Спикер МИД также отметила, что Россия рассчитывает на понимание. По ее словам, "изменений в перечень оснований для наложения запрета на въезд в РФ не вносилось, а дополнительные препятствия для пересечения государственной границы иностранными гражданами при условии наличия всех необходимых документов отсутствуют". Ранее в этот же день в Министерстве иностранных дел Таджикистана пожаловались, что граждане их страны сталкиваются с проблемами при въезде в Россию. Позже дипведомство рекомендовало гражданам своей страны временно не посещать РФ.

https://ukraina.ru/20240427/1054787605.html

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новости, россия, таджикистан, мария захарова, мид, министерство иностранных дел, мигранты, трудовые мигранты