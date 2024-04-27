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Дания закупит украинские дроны на $28,6 млн

Дания закупит украинские дроны на $28,6 млн - 27.04.2024 Украина.ру

Дания закупит украинские дроны на $28,6 млн

Для поддержания оборонной промышленности Украины Дания намерена приобрести у украинских производителей беспилотники на общую сумму 200 миллионов датских крон (28,6 миллионов долларов). Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны Украины

2024-04-27T22:50

2024-04-27T22:50

2024-04-27T22:50

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Документ, скрепляющий такую договоренность подписали министр обороны Дании Тролльс Люнд Паульсен, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков. Письмо фиксирует намерение усилить прямую финансовую поддержку оборонной промышленности Украины со стороны Дании и декларирует намерение установить механизм такой финансовой поддержки. В конце марта Украина и Дания договорились о сотрудничестве в сфере оборонных закупок. Напомним, с начала российской спецоперации Копенгаген предоставил Киеву уже 17 пакетов военной помощи объемом более четырех миллиардов евро.

https://ukraina.ru/20240404/1054306299.html

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новости, украина, дания, киев, беспилотники, дроны, всу, сво, спецоперация, военная помощь, военная техника