Дания закупит украинские дроны на $28,6 млн - 27.04.2024 Украина.ру
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Дания закупит украинские дроны на $28,6 млн
Дания закупит украинские дроны на $28,6 млн - 27.04.2024 Украина.ру
Дания закупит украинские дроны на $28,6 млн
Для поддержания оборонной промышленности Украины Дания намерена приобрести у украинских производителей беспилотники на общую сумму 200 миллионов датских крон (28,6 миллионов долларов). Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны Украины
2024-04-27T22:50
2024-04-27T22:50
новости
украина
дания
киев
беспилотники
дроны
всу
сво
спецоперация
военная помощь
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Документ, скрепляющий такую договоренность подписали министр обороны Дании Тролльс Люнд Паульсен, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков. Письмо фиксирует намерение усилить прямую финансовую поддержку оборонной промышленности Украины со стороны Дании и декларирует намерение установить механизм такой финансовой поддержки. В конце марта Украина и Дания договорились о сотрудничестве в сфере оборонных закупок. Напомним, с начала российской спецоперации Копенгаген предоставил Киеву уже 17 пакетов военной помощи объемом более четырех миллиардов евро.
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новости, украина, дания, киев, беспилотники, дроны, всу, сво, спецоперация, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, Дания, Киев, беспилотники, дроны, ВСУ, СВО, Спецоперация, военная помощь, военная техника

Дания закупит украинские дроны на $28,6 млн

22:50 27.04.2024
 
 / Перейти в фотобанкДания передаст Украине САУ и боеприпасы на $330 млн
Дания передаст Украине САУ и боеприпасы на $330 млн
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Для поддержания оборонной промышленности Украины Дания намерена приобрести у украинских производителей беспилотники на общую сумму 200 миллионов датских крон (28,6 миллионов долларов). Об этом в субботу сообщили в Министерстве обороны Украины
Документ, скрепляющий такую договоренность подписали министр обороны Дании Тролльс Люнд Паульсен, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Письмо фиксирует намерение усилить прямую финансовую поддержку оборонной промышленности Украины со стороны Дании и декларирует намерение установить механизм такой финансовой поддержки.
В конце марта Украина и Дания договорились о сотрудничестве в сфере оборонных закупок.
Напомним, с начала российской спецоперации Копенгаген предоставил Киеву уже 17 пакетов военной помощи объемом более четырех миллиардов евро.
4 апреля, 15:51
Шмыгаль анонсировал запуск совместного с Латвией производства дроновУкраина и Латвия планируют запустить совместное производство беспилотников. Об этом заявил 4 апреля в своем телеграм-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль
 
НовостиУкраинаДанияКиевбеспилотникидроныВСУСВОСпецоперациявоенная помощьвоенная техника
 
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