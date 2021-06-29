Зеленский как человек ранее неглубоких идеологических убеждений и аморфного мировоззрения легко впитал национализм и русофобию. Отсюда и его стремительное превращение в Порошенко, считает киевский писатель Игорь Лесев

- Игорь, почему законопроект о государственном гербе Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный? Он что, важнее повышения зарплат и пенсий и других социально важных законопроектов?

— Утвердить Большой герб и поднять на 10% пенсии, согласитесь, разные по сложности задачи. Поэтому герб всегда у власти будет в приоритете. А неотложный он, потому что Зеленский спешит успеть его утвердить ко Дню независимости. Это еще один элемент пиара.

Правда, не факт, что у президента это выйдет. За его принятие нужно 300 голосов депутатов, и у многих свои резоны не голосовать. Одни не хотят подыгрывать Зеленскому в его пиаре, у других вопросы эстетического характера к самому гербу, а у третьих — законного.

Герб, например, так и не проходил процедуру общественных обсуждений, и по сути его эскиз принимался в закрытой тусовке Зеленского. Но в целом какое-то большое значение всему этому движению с принятием герба придают только у президента.

- Раньше «армией, мовой и верой», типа чем-то «украинско-духовным», занимался Порошенко. Теперь этим вдруг резко озаботился Зеленский. Зачем ему это надо? Его ж электорат из другой серии?

— На Зеленского оказывает колоссальное влияние его окружение. Собственно, оно и формирует у Зеленского мировоззрение. И так вышло, что «среднее по палате» у этого окружения выходит таким же, как и у Порошенко, — национализм и русофобия.

И Зеленский как человек ранее неглубоких идеологических убеждений и аморфного мировоззрения все это легко впитывает. Отсюда и его стремительное превращение в Порошенко.

К тому же обращение к «духовности» в украинских реалиях имеет и важный практический резон. Все это разделяет общество, вызывает чувство агрессии и взаимной ненависти. А это уже позволяет власти правильно перенаправлять общественные эмоции. Игорь Лесев: кто он © Facebook, Игорь Лесев

Человек по своей природе больше будет обсуждать, как националисты травят девчушку в Харькове за русский язык, нежели задаваться вопросами, сколько воруется на ремонте дорог в стране и почему у ближайшего окружения Зеленского массово появляются особняки.

- Вам не кажется, что в скором времени Владимир Александрович займется даже такими вещами, к которым раньше был равнодушен, — например, «украинским православием»? Может, он опять начнет прессовать УПЦ МП и поддерживать ПЦУ? Есть такая угроза?

— Я бы рассуждал даже не об угрозе, а о том, когда такое непременно произойдет. Зеленский уже встречался в Турции с Варфоломеем и пригласил того в Украину на День независимости. А в Кабмине, например, создан Отдел по вопросам этнонациональной политики и религий, который возглавил Андрей Юраш.

Это тот самый персонаж, который при Порошенко пять лет возглавлял Департамент по вопросам религий и национальностей при Минкульте. Именно Юраш тогда продвигал получение томоса от Варфоломея, и теперь он же занимает в стране практически идентичную должность. Более того, его сын сидит в Раде, пройдя туда по списку «Слуги народа».

Разница пока только в том, что самого Зеленского вопрос религий не очень интересует. Лично для себя он его считает даже скучным. Но вся команда в его окружении по религиозному направлению все та же порошенковского розлива. И чем дальше будет углубляться националистическое «воспитание» Зеленского, тем больше будет обостряться религиозный вопрос в стране.

- Почему Зеленский вдруг резко на прошлой неделе вспомнил Донбасс и даже намекнул, что существует вариант отгородиться от него «стеной»? Он что, прощупывает этим общественное мнение?

— Совершенно верно. Вброс со «стеной» был именно для проверки внутренней реакции. Зеленского разнесли с этим прожектом на молекулы, и в будущем он будет более взвешенно озвучивать свои галактические идеи.

Но в целом здесь ничего нового нет. Выстраивая моноэтническое и сугубо русофобское государство, власть в принципе даже не рассматривает выполнение Минских соглашений. Потому что они совсем о другой Украине. Поэтому националистам легче отказаться от «неправильных» сограждан и даже части своей территории, нежели отказаться от текущего украинского проекта.

И сейчас для власти первая задача — убедиться, что в Вашингтоне их не будут нагибать «Минском». Это первое и основное, что их по-настоящему волнует. Второе — переписать или выйти из Минских соглашений, но так, чтобы это не привело к снятию санкций против России.

Ну а по-настоящему никто никакой «стены» строить не будет. Ну если только на этом проекте нельзя будет украсть, тогда, может, какую-то свою «линию Мажино» и будут имитировать. Но от состояния «войны без конца» точно отказываться не будут. Это и шикарный источник обогащения на силовом блоке, расходы на который для общества остаются закрытыми. А еще это и универсальный способ объяснять, почему в стране развал и адище буквально в любом направлении, — ну потому что война.