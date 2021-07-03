Карабах был нужен Армении как часть национальной идеологии и как предмет торга, в качестве которого много лет выступали семь областей, где уже никто не живет. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Армен Гаспарян: Россия хочет от Армении, чтобы там хорошо жили люди, но это не очень получается © РИА Новости, Владимир Трефилов

С одной стороны, декларируется, что это часть территории исторической Армении, где живет армянский народ, а с другой — есть итог последней военной кампании, где армянская армия просто не пришла на войну, подчеркнул эксперт.

«Мы, сидя в Москве, много раз это комментировали, но никто не нашел объяснения этому внятному феномену. Страна, которая 30 лет воюет, оказалась к войне не готова», — категоричен Гаспарян.

Собеседник издания добавил, что Армении не удастся отказаться от Карабаха, сконцентрировав все усилия на внутренней политике, поскольку Карабах является частью системной армянской политики, которая выстраивалась на протяжении последних 30 лет, и потому что это разделенный народ и потерянные территории.

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