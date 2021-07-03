Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок "Честь имею" бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.
С одной стороны, декларируется, что это часть территории исторической Армении, где живет армянский народ, а с другой — есть итог последней военной кампании, где армянская армия просто не пришла на войну, подчеркнул эксперт.
«Мы, сидя в Москве, много раз это комментировали, но никто не нашел объяснения этому внятному феномену. Страна, которая 30 лет воюет, оказалась к войне не готова», — категоричен Гаспарян.
Собеседник издания добавил, что Армении не удастся отказаться от Карабаха, сконцентрировав все усилия на внутренней политике, поскольку Карабах является частью системной армянской политики, которая выстраивалась на протяжении последних 30 лет, и потому что это разделенный народ и потерянные территории.
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