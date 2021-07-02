В частности, авторами проекта являются депутаты от «Слуги народа», «Европейской солидарности»», «Батькивщины и «Голоса». Депутаты хотят торжественно отпраздновать на 80-летие создания УПА* на государственном уровне.
Предлагается принять меры для обеспечения социально-бытовых нужд, предоставления медпомощи и материальной поддержки «участникам украинского освободительного движения периода Второй мировой войны и московско-большевистской оккупации».
Также президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагается предоставить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Роману Шухевичу и Степану Бандере.
Напомним, боевики УПА* признаны виновными в военных преступлениях, в частности в массовых убийствах евреев и поляков в ходе Второй мировой войны.
УПА сотрудничала с гитлеровской Германией, ее члены выполняли карательные функции на Украине и в Белоруссии, уничтожая мирное население.
* организация с таким названием запрещена в РФ