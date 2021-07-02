Депутаты Верховной Рады внесли на рассмотрение парламента постановление о праздновании создания Украинской повстанческой армии (УПА*). Об этом 2 июля сообщается на сайте Рады

В частности, авторами проекта являются депутаты от «Слуги народа», «Европейской солидарности»», «Батькивщины и «Голоса». Депутаты хотят торжественно отпраздновать на 80-летие создания УПА* на государственном уровне.

Предлагается принять меры для обеспечения социально-бытовых нужд, предоставления медпомощи и материальной поддержки «участникам украинского освободительного движения периода Второй мировой войны и московско-большевистской оккупации».

Также президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагается предоставить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Роману Шухевичу и Степану Бандере.

Идут бараны, бьют в барабаны: день УПА* © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

УПА сотрудничала с гитлеровской Германией, ее члены выполняли карательные функции на Украине и в Белоруссии, уничтожая мирное население.

* организация с таким названием запрещена в РФ