Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны присоединяться к работе на анонсируемой президентом Владимиром Зеленским «Крымской платформе», поскольку она якобы может помочь им отстоять их собственные национальные интересы. Об этом 2 июля он написал в Twitter

«Крымская платформа многогранна. Мы приглашаем все страны работать над теми аспектами, которые их больше всего волнуют. Вы хотите сосредоточиться на правах человека? Добро пожаловать. Свобода навигации? Заходите. Международная безопасность, свобода вероисповедания, окружающая среда, международное гуманитарное право? Добро пожаловать всем», — написал Кулеба.

«Крымская платформа» как инструмент огораживания России © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Полуостров стал российским в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

Киевский режим не признает результатов волеизъявления крымчан и считает Крым своей территорией, требуя его «возвращения».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что все усилия Украины по возвращению Крыма являются нелегитимными и воспринимаются Москвой как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации.