«Крымская платформа многогранна. Мы приглашаем все страны работать над теми аспектами, которые их больше всего волнуют. Вы хотите сосредоточиться на правах человека? Добро пожаловать. Свобода навигации? Заходите. Международная безопасность, свобода вероисповедания, окружающая среда, международное гуманитарное право? Добро пожаловать всем», — написал Кулеба.
Ранее Зеленский анонсировал проведение 23 августа 2021 года саммита «Крымской платформы», на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России.
Полуостров стал российским в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.
Киевский режим не признает результатов волеизъявления крымчан и считает Крым своей территорией, требуя его «возвращения».
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что все усилия Украины по возвращению Крыма являются нелегитимными и воспринимаются Москвой как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации.