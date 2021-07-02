Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала украинцев отказаться от продажи своих паев после открытия рынка земли с 1 июля. Об этом 1 июля вечером она заявила в эфире телеканала «Украина 24», передает пресс-служба партии на своем сайте

По ее словам, команда «Батькивщины» помогает общинам мобилизовать силы, чтобы сопротивляться возможным преступлениям с землей.

«Пока мы не остановим эту аферу, очень прошу — ни в коем случае не продавайте свои паи. Держите их, защищая Украину и украинскую землю», — заявила Тимошенко.

Также, по ее словам, во многих областях Украины по собственной инициативе собираются фермеры и направляют президенту обращения с призывом немедленно приостановить закон, организовать максимально широкое обсуждение, а также вынести вопрос на всеукраинский референдум.

«Это было только во время фашистской оккупации Украины». Юлия Тимошенко вспомнила о земле © ba.org.ua

Закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, принятый Радой в прошлом году, вступил в силу с 1 июля 2021 года. С 1 июля на Украине отменился мораторий на продажу земли.

На первом этапе землю смогут купить граждане Украины (физические лица) не более 100 гектаров в одни руки. Преимущественное право на покупку у тех, кто арендует землю с 2010 года.

С января 2024 года покупать землю смогут компании, но не более 10 тыс. га.