Футбольный эксперт Андрей Малосолов: Ни Черчесов, ни Шевченко не должны возглавлять сборные России и Украины
Футбольный эксперт Андрей Малосолов: Ни Черчесов, ни Шевченко не должны возглавлять сборные России и Украины
© Facebook, Андрей Малосолов
В ходе турнира в отношении сборной России на Украине было много провокационных выходок, не обошлось без скандалов в отношении российских болельщиков и российских футболистов в Дании. Также украинские фанаты избили болельщика с флагом РФ на матче со Швецией.

Кроме того, мы увидели проявление политики, когда игрок сборной Австрии Марко Арнаутович (серб по национальности) выкрикивал оскорбления в адрес боснийских мусульман и косовских албанцев, выступающих в составе соперников, отметил журналист.

«Как бы мы ни повторяли вот эту мантру «футбол вне политики» (и в идеале так и должно быть), футбол — это всегда политика. Она все равно будет проявляться в тех или иных эпизодах», — констатировал Малосолов.

Собеседник издания добавил, что хотя лично у него нет никаких претензий к сборной Украине и он считает ее очень интересной, он не может болеть за украинскую сборную, поскольку она является частью проекта анти-Россия, и украинская сторона это всячески подчеркивает.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь. 