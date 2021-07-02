Играющая в Баку матчи чемпионата Европы по футболу 2020 (2021) сборная Турции была бесконечно политизированным зрелищем, которое так или иначе было притянуто к теме Нагорного Карабаха и к теме союза между Азербайджаном и Турцией. Об этом рассказал эксперт в области футбола и фанатского движения Андрей Малосолов в интервью изданию Украина.ру

Футбольный эксперт Андрей Малосолов: Ни Черчесов, ни Шевченко не должны возглавлять сборные России и Украины © Facebook, Андрей Малосолов

Кроме того, мы увидели проявление политики, когда игрок сборной Австрии Марко Арнаутович (серб по национальности) выкрикивал оскорбления в адрес боснийских мусульман и косовских албанцев, выступающих в составе соперников, отметил журналист.

«Как бы мы ни повторяли вот эту мантру «футбол вне политики» (и в идеале так и должно быть), футбол — это всегда политика. Она все равно будет проявляться в тех или иных эпизодах», — констатировал Малосолов.

Собеседник издания добавил, что хотя лично у него нет никаких претензий к сборной Украине и он считает ее очень интересной, он не может болеть за украинскую сборную, поскольку она является частью проекта анти-Россия, и украинская сторона это всячески подчеркивает.

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