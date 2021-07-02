В ходе турнира в отношении сборной России на Украине было много провокационных выходок, не обошлось без скандалов в отношении российских болельщиков и российских футболистов в Дании. Также украинские фанаты избили болельщика с флагом РФ на матче со Швецией.
Кроме того, мы увидели проявление политики, когда игрок сборной Австрии Марко Арнаутович (серб по национальности) выкрикивал оскорбления в адрес боснийских мусульман и косовских албанцев, выступающих в составе соперников, отметил журналист.
«Как бы мы ни повторяли вот эту мантру «футбол вне политики» (и в идеале так и должно быть), футбол — это всегда политика. Она все равно будет проявляться в тех или иных эпизодах», — констатировал Малосолов.
Собеседник издания добавил, что хотя лично у него нет никаких претензий к сборной Украине и он считает ее очень интересной, он не может болеть за украинскую сборную, поскольку она является частью проекта анти-Россия, и украинская сторона это всячески подчеркивает.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.