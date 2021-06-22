Чемпионат Европы по футболу 2020 (2021) показал, что сборные России и Украины в какой-то степени похожи друг на друга, но у сборной Украины состав все равно был интереснее, считает эксперт в области футбола и фанатского движения Андрей Малосолов

Руслан Мармазов: Украина намеренно делает все, чтобы в России не хотели за нее болеть © Олег Измайлов Украина.ру

Ранее сборные России и Украины провели заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборная России крупно проиграла сборной Дании (1:4), заняла последнее место и вылетела из турнира. Сборная Украины уступила сборной Австрии (0:1), занимает третье место с разницей забитых и пропущенных мячей в 4:5, гипотетически сохраняя шансы на выход в плей-офф.

- Андрей, давайте начнем со сборной России. Тут всю систему менять надо, или даже в нынешнем ее состоянии команда могла хотя бы зацепиться за ничью с датчанами?

— Я полагаю, что мы могли не только зацепиться за ничью, но и выиграть у Дании. Мы вообще могли бы выступить гораздо лучше и формально, как того требовал РФС, выполнить задачу по выходу из группы. Здесь сложилась совокупность факторов. На мой критический взгляд, сборная России не подошла на пике формы к этому чемпионату Европы.

Станислав Саламович (Черчесов) получил команду за месяц до чемпионата. Это большой срок для того чтобы попытаться наиграть эту команду. Понятно, что были травмы (выбыл Захарян из-за болезни, который казался нам лучиком света), но по первым двум матчам сложилось впечатление, что сборная просто была не готова.

Кроме того, было какое-то невероятное количество индивидуальных ошибок. Да, выход на некий пик формы к матчу с Данией, что показал первый тайм, состоялся. Но это очень странно, что на пик формы, команда, которая готовится месяц, которая состоит из профессиональных футболистов, выходит на пик формы только на один тайм и то к последнему матчу в группе.

Это вызывает многие вопросы хотя бы потому, что тот же Черчесов на чемпионате мира 2018 года постепенно выводил ее на пик формы и сделал из нашей сборной большую команду. На мой взгляд, тренерский штаб не справился со своей задачей и ниже всякой критики выступили многие футболисты.

- Есть ли у вас конкретные претензии к главному тренеру?

— Мне, ни как болельщику, ни как эксперту, не понравилась ставка на Дзюбу-всемогущего. Да, Дзюба — классный футболист, и он это доказывает по чемпионату России, забивая по-настоящему классные голы. Но эта тактика не работала. Все эти забросы и скидки делались непонятно куда.

Может быть, следовало делать замены раньше, чем они делались. Может быть, стоило попробовать схему с двумя нападающими, или вообще попробовать других нападающих. Все это мне категорически не понравилось.

- Чем вы объясняете низкую скорость российской сборной и низкий интеллект атакующих полузащитников, что особенно бросалось в глаза в матче с финнами, когда они доходили до штрафной и не знали, что делать дальше?

— Тот же Дзюба выпадал из игры. Да, статистически он выиграл множество верховых единоборств, другое дело, куда все это скидывалось. Мне показался инородным телом в сборной не только Семенов с Шуниным, но и Оздоев с Кузяевым. Я так и не понял, что это за связка, и как она будет приводить нас к большим успехам. Может быть, стоило попробовать других футболистов.

Здесь есть комплекс вопросов, на которые нужно давать ответы. Но в целом сборная России к этому турниру была не готова.

Наши оппоненты скажут: «А что вы хотите, наша сборная средняя по составу». Я с этим согласен. У нас невыдающаяся сборная. Но, примитивно рассуждая, невыдающиеся сборные Венгрии или Польши играют для болельщиков. Они отдают все без остатка. Да, у этих сборных есть отдельные классные игроки, но в целом они сопоставимы сборной России.

Русские — это нация победителей. Россия — это не среднестатистическая страна. Конечно, мы ждем от своих спортсменов и представителей где бы то ни было если не победы, то выступлений, за которые было бы не стыдно. Какая бы сборная у нас ни была (слабая, средняя, сильная), мы, как футбольные потребители, имеем полное право требовать от нее самых высоких результатов.

Поэтому мне обидно и больно за то, что вчера произошло. Я вчера очень переживал, у меня был эмоциональный срыв. И оценивать это с рациональных позиций очень сложно.

- Как, на ваш взгляд, сложится судьба Черчесова?

— В отношении любого тренера должно действовать правило — не справился с поставленной задачей, подавай в отставку.

Еще раз подчеркну, что я аплодировал Станиславу Саламовичу за Чемпионат мира 2018 года. Мы помним, на каком фоне она подходила к тому турниру (множество поражений и ничьих в товарищеских матчах, которые сильно отбросили нас в рейтингах ФИФА), но как тренер он со своей задачей справился.

Сейчас нам всем очевидно, что этого не произошло.

- Обсуждаются ли сейчас конкретные кандидатуры ему на замену?

«Всегда говорю, что я украинец»: футболист-бандеровец получил орден от Зеленского © colonelcassad.livejournal.com / colonelcassad.livejournal.com / Перейти в фотобанк

- Как болельщик ЦСКА, как бы вы отнеслись к появлению в сборной белорусского специалиста Виктора Гончаренко?

— Я совершенно не против Виктора Михайловича и с уважением к нему отношусь. Хотя я прекрасно понимаю, что его уход из ЦСКА был вызван тем, что он исчерпал себя на этой позиции.

Я не люблю залезать в чужие карманы, но мы все слышали из СМИ о зарплате тренера сборной России (2,5 млн евро). Эта зарплата очень хорошего маститого европейского тренера. На мой взгляд, сборной надо рассматривать серьезные кандидатуры из Европы (молодого или постарше).

Если мы хотим добиваться хоть каких-то результатов хотя бы на клубном уровне (Лига Европы и Лига Чемпионов), то под задачи надо ставить хорошего специалиста. Если вы экспериментируете, и если у вас футболисты получают в несколько раз больше своего тренера, вы можете прийти к тому, что вы не достигните результата.

- Сборная Украины несмотря на поражение провела хороший матч против Нидерландов, хороший первый тайм против македонцев (при слабой игре во втором тайме) и совсем уж блеклый матч с Австрией. Чем вы объясняете такую нестабильность?

— Опять же, тренерской позицией. Шевченко был хорошим футболистом, но это не значит, что хороший футболист обязательно будет хорошим тренером. У Украины замечательная сборная, молдые футболисты, воесмь человек выступают в европейских командах. Все это требует хорошего специалиста.

Я не люблю киевское «Динамо», но посмотрите, как его изменил Луческу. Сколько трофеев он взял за один год пребывания в этой команде. Это называется тренерская мысль. Мне кажется, что у украинцев должен быть другой главный тренер. Да, Шевченко хорошо смотрится, он в хорошей физической форме, но тут должно быть нечто большее.

Несмотря на то, что я не могу болеть за сборную Украины (к сожалению, она является частью политического проекта АнтиРоссия, и ее представитель Павелко это всячески доказывает), я не имею ничего против ни одного из ее футболистов. Очень симпатичная команда, вызывает уважение, уровень игроков высокий. Но, повторюсь, дело в тренере.

- То есть такой вариант, когда есть главный тренер авторитет-мотиватор, а под ним трудится целый штаб, сборной России тоже не подошел бы?

Дзюба рассказал, как хорват Вида взбесил сборную России © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк .

- Украина еще сохраняет шансы на выход в плей-офф, но для этого должно сложиться 2-3 результата. Если она не выйдет, удовлетворит ли это выступление ее болельщиков?

— Мне качество игры украинцев не очень понравилось. Это показала игра против Македонии. С голландцами они смотрелись поинтереснее, но Македония — это одна из слабейших команд на этом чемпионате Европы. Честно говоря, против нее надо было играть поразнообразнее, но получилось одно уныние.

В этом смысле Россия и Украина в какой-то степени похожи друг на друга, притом, что у Украины состав поинтереснее.

- В отношении сборной России на Украине было много провокационных выходок, не обошлось без скандалов в отношении российских болельщиков и российских футболистов в Дании. Вы, как активный участник фанатского движения в прошлом, поясните, пожалуйста, в каких аспектах футбол можно политизировать, а где это недопустимо.

— Как бы мы не повторяли вот эту мантру «футбол вне политики» (и в идеале так и должно быть), футбол — это всегда политика. Она все равно будет проявляться в тех или иных эпизодах.

Обратите внимание на сборную Турции, которая играла в Баку. Это бесконечно политизированное зрелище, которое так или иначе было притянуто к теме Нагорного Карабаха и к теме союза между Азербайджаном и Турцией.

Кроме того, мы увидели проявление политики, когда игрок сборной Австрии Арнаутович (серб по национальности) выкрикивал оскорбления в адрес боснийских мусульман и косовских албанцев, выступающих в составе соперников.

Где тонко, там и рвется. И все эти проявления всегда будут выходить наружу.