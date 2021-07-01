Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили призвал Верховную Раду не голосовать за закон, вводящий акцизный сбор на производство «зеленой» электроэнергии на Украине, так как документ якобы работает на пользу России. Об этом 1 июля он написал в Facebook

По его словам, принятие закона, который вводит акцизный сбор в размере 3,2% на «зеленую» электроэнергию, поможет России сохранить свое политическое и экономическое влияние на Украину.

«"Зеленая" энергетика — лучшая стратегия для Украины, но, вводя акцизы, мы не добьемся ничего, мы потеряем и сделаем шаг назад… В законопроекте №5600 предусматривается введение акциза на «зеленую» энергетику. Во всем мире идут навстречу «зеленой» энергетике. Целые страны принимают программы полного перехода на «зеленую» энергетику, а мы наоборот хотим убить развитие этого направления?» — заявил Саакашвили.

Он утверждает, что ввод акциза на «зеленое» электричество ухудшает шансы Украины уйти от энергетической зависимости от России.

Как известно, на Украине в 2020 году образовалась задолженность перед производителями «зеленой» электроэнергии на сумму почти $1 млрд.

Марунич: «Зеленая» энергетика отправит украинцев обратно в каменный век © РИА Новости, Нина Зотина Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру рассказал, что украинские потребители просто не имеют денег оплачивать весьма дорого электричество, произведенное с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

По его мнению, попытки грубо навязывать «зеленую» энергетику Украине приведут лишь к тому, что страна будет вынуждена вообще отказаться от использования электричества и окажется в каменном веке.