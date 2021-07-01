По его словам, принятие закона, который вводит акцизный сбор в размере 3,2% на «зеленую» электроэнергию, поможет России сохранить свое политическое и экономическое влияние на Украину.
«"Зеленая" энергетика — лучшая стратегия для Украины, но, вводя акцизы, мы не добьемся ничего, мы потеряем и сделаем шаг назад… В законопроекте №5600 предусматривается введение акциза на «зеленую» энергетику. Во всем мире идут навстречу «зеленой» энергетике. Целые страны принимают программы полного перехода на «зеленую» энергетику, а мы наоборот хотим убить развитие этого направления?» — заявил Саакашвили.
Он утверждает, что ввод акциза на «зеленое» электричество ухудшает шансы Украины уйти от энергетической зависимости от России.
Как известно, на Украине в 2020 году образовалась задолженность перед производителями «зеленой» электроэнергии на сумму почти $1 млрд.
Энергоэксперт Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру рассказал, что украинские потребители просто не имеют денег оплачивать весьма дорого электричество, произведенное с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
По его мнению, попытки грубо навязывать «зеленую» энергетику Украине приведут лишь к тому, что страна будет вынуждена вообще отказаться от использования электричества и окажется в каменном веке.