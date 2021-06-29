Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал предоставление международным организациям решающего голоса при отборе кандидатов на члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Об этом он 29 июня написал на своей странице в Facebook

На заседании во вторник, 29 июня, Верховная Рада одобрила законопроект №3711-д, который требовали принять послы стран G7 и представительство ЕС на Украине. Согласно документу, решающую роль в определении состава Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) будут играть иностранные эксперты.

«Третьей важной для украинцев ценностью, наряду со свободой и безопасностью, является справедливость. Мы обещали людям восстановление и дальнейшее господство справедливости. Мы делаем это с помощью различных инструментов ежедневно. И сегодня имеем хорошие новости из Верховной Рады Украины, которая предоставила силы одному из главных инструментов для обеспечения справедливости — судебной системе. Наконец принят законопроект для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей. Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические "мины" или исказить его смысл "поправочным спамом"», — пишет Зеленский.

Он добавил, что ВККС должна быть и будет сформирована так, чтобы у ее членов не было никаких «обязательств» или «связей» с «судейской мафией».

Украинских судей будут назначать иностранцы - Рада приняла закон © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Это означает лишь одно — они против реальной судебной реформы в Украине. Они боятся, что судебная реформа станет действительно реформой, а не имитацией, как было неоднократно в течение последних 30 лет. И это полезный страх. Те, кто превращал судебную систему в частную коммерческую корпорацию, должны смириться и запомнить: ваше время истекло в 2019 году. Мы продолжаем убирать все остатки старой системы из жизни Украины», — написал президент.

Он также отметил, что парламентарии вернули жесткую ответственность за ложь в декларациях, и должностных лиц, скрывающих свои активы, ждет лишение свободы.