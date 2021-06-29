«Турецкая компания Turksih Aerospace Industries (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş) подписала сегодня контракт с украинским предприятием "Мотор Сич" на поставку 14 двигателей для многоцелевого тяжелого боевого вертолета ATAK-II», — говорится в сообщении.
Контракт на разработку тяжелого боевого вертолета ATAK-II был подписан в 2019 году, первое воздушное судно должно быть произведено в начале 2024 года.
В апреле сообщалось, что в ходе последнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару турецким властям были предложены около 50% акций стратегического предприятия «Мотор Сич».
Предполагалось, что на украинском заводе будут производиться двигатели для турецких беспилотников.