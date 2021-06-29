Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения государственных средств, которые выделили на строительство отделения для приема больных коронавирусом COVID-19 в Закарпатской области. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба СБУ на своем сайте

Отмечается, что стоимость инфраструктурного проекта составила более 10 млн гривен (около 25 млн рублей). Из этой суммы участники сделки присвоили более 1,5 млн гривен (около 3,5 млн рублей).

«При этом организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости, а некоторые из них были выполнены лишь "на бумаге"», — говорится в сообщении.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.