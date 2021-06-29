Отмечается, что стоимость инфраструктурного проекта составила более 10 млн гривен (около 25 млн рублей). Из этой суммы участники сделки присвоили более 1,5 млн гривен (около 3,5 млн рублей).
«При этом организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости, а некоторые из них были выполнены лишь "на бумаге"», — говорится в сообщении.
Директору фирмы-подрядчика сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.