Украинский боксер Александр Усик проведет бой против британского соперника Энтони Джошуа 25 сентября, такую информацию на днях опубликовал The Sun со ссылкой на промоутера Matchroom Эдди Хирна

Комаровский рассказал о зависимости COVID-19 от лишнего веса © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

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Учитывая характер и достижения британского спортсмена, андердогом, то есть слабым или «вторым номером», букмекеры назвали Усика. На его победу сейчас можно поставить с коэффициентом 3.11.

Эксперты считают, что для Джошуа бой с Усиком станет лишь разогревом перед встречей с другим британцем Тайсоном Фьюри, поэтому коэффициент на выигрыш Джошуа куда меньше — 1.42.

Поклонники Усика надеются, что букмекеры ошибаются, такое же мнение выразил и недавно объявивший о завершении карьеры российский боксер Александр Поветкин. Он заявил, что будет болеть за украинца.