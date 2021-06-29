Усика называют непобедимым, потому что из 18 боев, которые он провел на ринге, во всех 18 он победил, при этом 13 раз нокаутом. Не менее впечатляющие результаты и у Джошуа, из 25 боев в 24 он вышел победителем, в 22 из которых он одержал верх над противником нокаутом.
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Учитывая характер и достижения британского спортсмена, андердогом, то есть слабым или «вторым номером», букмекеры назвали Усика. На его победу сейчас можно поставить с коэффициентом 3.11.
Эксперты считают, что для Джошуа бой с Усиком станет лишь разогревом перед встречей с другим британцем Тайсоном Фьюри, поэтому коэффициент на выигрыш Джошуа куда меньше — 1.42.
Поклонники Усика надеются, что букмекеры ошибаются, такое же мнение выразил и недавно объявивший о завершении карьеры российский боксер Александр Поветкин. Он заявил, что будет болеть за украинца.