Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), выступивший с концертами в Киеве и Одессе, рассказал 28 июня подписчикам в Instagram о презенте от именитых украинских спортсменов

«Спасибо за подгон», — подписал фото рэпер, где он позирует в футболке и бейсболке с надписью LOMUS.

LOMUS — бренд украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.

«Даже мертвые кусаются». Дело Киркорова показало, как на самом деле Украина борется против российских артистов Сергей Стерненко.

«Малороссы-боксеры Ломаченко и Усик подарили бейсболку кримнашисту Басте. Максимальные манкурты. Пусть проигрывают каждый бой», — написал неонацист.

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Ломаченко и Усик — кумовья и друзья, свой бренд LOMUS, название которого сформировано из их фамилий они позиционируют как символ дружбы двух боксеров.

Сами спортсмены уже не раз попадали под критику украинских радикалов, например, когда заявляли, что нормально относятся к россиянам или за выход на «Бессмертный полк» 9 мая.

*Организация, запрещенная в РФ.