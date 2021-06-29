«Спасибо за подгон», — подписал фото рэпер, где он позирует в футболке и бейсболке с надписью LOMUS.
LOMUS — бренд украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.
На пост музыканта тут же отреагировал экс-глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко.
«Малороссы-боксеры Ломаченко и Усик подарили бейсболку кримнашисту Басте. Максимальные манкурты. Пусть проигрывают каждый бой», — написал неонацист.
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Ломаченко и Усик — кумовья и друзья, свой бренд LOMUS, название которого сформировано из их фамилий они позиционируют как символ дружбы двух боксеров.
Сами спортсмены уже не раз попадали под критику украинских радикалов, например, когда заявляли, что нормально относятся к россиянам или за выход на «Бессмертный полк» 9 мая.
*Организация, запрещенная в РФ.