«Нашей Конституции 25 лет — одно поколение. Мы не научились ее уважать, но научились с ней жить. Следующее поколение будет ее переписывать — с этой прорыв в будущее невозможен», — написал дипломат.

Конституция как фикция. Почему на Украине невозможен импичмент Зеленскому
Конституция как фикция. Почему на Украине невозможен импичмент Зеленскому
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Конституция Украины была принята Верховной Радой 28 июня 1996 года. Ежегодно 28 июня в стране отмечается День Конституции Украины.

 