Будущие поколения украинцев будут переписывать Конституцию страны, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он 28 июня написал на своей странице в Twitter

«Нашей Конституции 25 лет — одно поколение. Мы не научились ее уважать, но научились с ней жить. Следующее поколение будет ее переписывать — с этой прорыв в будущее невозможен», — написал дипломат. Конституция как фикция. Почему на Украине невозможен импичмент Зеленскому © http://tOrange.biz Нашій Конституції 25 років: одне покоління). Ми не навчилися її поважати, але навчилися з нею жити. Наступне покоління буде її переписувати — з цією прорив у майбутнє неможливий. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 28, 2021 ​