«Нашей Конституции 25 лет — одно поколение. Мы не научились ее уважать, но научились с ней жить. Следующее поколение будет ее переписывать — с этой прорыв в будущее невозможен», — написал дипломат.
Конституция Украины была принята Верховной Радой 28 июня 1996 года. Ежегодно 28 июня в стране отмечается День Конституции Украины.
Нашій Конституції 25 років: одне покоління). Ми не навчилися її поважати, але навчилися з нею жити. Наступне покоління буде її переписувати — з цією прорив у майбутнє неможливий.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 28, 2021