«Что мы едим, любим или не любим физические активности, имеем или нет хронические заболевания, как часто курим и пьем алкоголь. Все это может добавить или отнять несколько лет жизни. А это значит, что можно посчитать ожидаемую продолжительность жизни, основываясь на таких данных», — говорится в сообщении.
Так, за основу ученые берут среднюю продолжительность возраста женщин и мужчин на Украине, затем накладывают факторы, влияющие на долголетие, и получают ожидаемую продолжительность жизни.
«Калькулятор жизни» анализирует ряд факторов: привычки, пищевое поведение, хронические заболевания, физическую активность и т.д.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский презентовал программу «Здоровая Украина», которая нацелена на увеличение продолжительности жизни украинцев и популяризацию здорового образа жизни.