Украинцы теперь могут узнать приблизительную продолжительность своей жизни благодаря разработанному Центром общественного здоровья Минздрава сервису «Калькулятор жизни», который делает расчет на основании образа жизни человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 27 июня

«Здоровая Украина». Увеличит ли программа Зеленского срок жизни украинцев © пресс-служба президента Украины

Так, за основу ученые берут среднюю продолжительность возраста женщин и мужчин на Украине, затем накладывают факторы, влияющие на долголетие, и получают ожидаемую продолжительность жизни.

«Калькулятор жизни» анализирует ряд факторов: привычки, пищевое поведение, хронические заболевания, физическую активность и т.д.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский презентовал программу «Здоровая Украина», которая нацелена на увеличение продолжительности жизни украинцев и популяризацию здорового образа жизни.