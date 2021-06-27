В селе Лишня Киевской области 26 июня в результате урагана и большого количества осадков прорвало дамбы, размыло подъездные пути и поломало деревья. Об этом сообщила Бышевская территориальная община

Прорыв дамбы на Западной Украине. Населенные пункты уходят под воду © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Виктор Тюрин, Бышевский сельский голова Иван Рознай и староста сел Лишня и Осиновое Бышевского сельсовета Оксана Деревянченко. Трактором были очищены русла для схода воды. Сломанные деревья были убраны. Движение транспорта возобновлено», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает газовая служба, проводит детальное обследование газопровода. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются, однако они усложняются большим количеством воды, которая до сих пор сходит и не дает возможность обследовать участки прорыва и определить объем дальнейших работ.