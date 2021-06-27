«Оперативно на место событий выехали исполняющий обязанности председателя Фастовского РГА Виктор Тюрин, Бышевский сельский голова Иван Рознай и староста сел Лишня и Осиновое Бышевского сельсовета Оксана Деревянченко. Трактором были очищены русла для схода воды. Сломанные деревья были убраны. Движение транспорта возобновлено», — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работает газовая служба, проводит детальное обследование газопровода. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются, однако они усложняются большим количеством воды, которая до сих пор сходит и не дает возможность обследовать участки прорыва и определить объем дальнейших работ.