Президент Владимир Зеленский называет коренными народами Украины народы, населяющие Крым. Они действительно являются коренными народами, но России, а не Украины, потому что на Украине они присутствовали чуть больше пятидесяти лет. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому коренным народом Украины будут считать «автохтонную этническую общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами страны». При этом коренными народами в законопроекте названы крымские татары, караимы и крымчаки. Государственная Дума осудила проект закона. Отсутствие русских в списке коренных народов подверг жесткой критике президент России Владимир Путин.

Эксперт отметил, что в стремлении насолить России, Зеленский вывел из числа коренных народов Украины не только русских, но венгров и даже евреев, к которым относится сам украинский президент.

«Ну это в общем-то где-то не то чтобы близко, а уже явный совершенно нацизм, такой откровенный, и, что называется, Зеленский ради того, чтобы это устроить, пожертвовал даже собой и своими родственниками», — категоричен Жарихин.

Закон о коренных народах Украины сделан, чтобы заставить русских почувствовать себя украинцами, которые по какому-то странному недоразумению говорят по-русски, а не по-украински, заключил собеседник издания.

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