Закон о коренных народах Украины сделан, чтобы заставить русских почувствовать себя украинцами, которые по какому-то странному недоразумению говорят по-русски, а не по-украински, считает заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В июне 2021 года Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому коренным народом Украины будут считать «автохтонную этническую общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами страны».

При этом коренными народами в законопроекте названы крымские татары, караимы и крымчаки.

Государственная Дума осудила проект закона. Отсутствие русских в списке коренных народов подверг жесткой критике президент России Владимир Путин.

- Владимир Леонидович, президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины. В чем смысл этого документа? И несет ли он угрозу для русских и русскоязычных граждан Украины?

— Деятельность Зеленского полна парадоксов. Он на основании того, что русские имеют государство за пределами Украины, вывел их из коренных народов Украины. Но при этом на основании того, что есть государство Израиль, он вывел и себя из коренных народов Украины. Вот ведь как интересно, наверное, не задумываясь об этом, лишь бы насолить русским.

Второе — он назвал коренными народами Украины те, которые в общем-то коренными, именно коренными, никогда не были. Я имею в виду народы, населяющие Крымский полуостров. Потому что столетиями они были действительно коренными народами, но России, а не Украины. А на Украине они присутствовали, да, чуть больше пятидесяти лет.

Поэтому на самом деле все это сделано и направлено на то, чтобы заставить русских почувствовать себя украинцами, которые по какому-то странному недоразумению говорят по-русски, а не по-украински.

Но на самом деле это не так.

На Украине русских нет? Жарихин предложил жесткий ответ на законопроект Зеленского © Украина.ру А как было в действительности?

— Русские населяли те территории, которые сейчас отошли Украине, столетиями. И именно они были коренными народами этих территорий, а не украинцы, которые населяли тогда в основном центральные и западные области нынешней Украины. Но это было бы все достаточно весело, вообще у меня такое чувство, что последнее время надоело изображать из себя государственных деятелей команде Зеленского, и они вернулись к любимому занятию — созданию скетчей. Только скетчей на основе, к сожалению, реальной жизни Украины. И это печально.

Один из таких скетчей — этот закон, по которому люди, которые столетиями жили на этих территориях, не только русские, но и, например, венгры, лишаются права иметь определенные преимущества, которые предоставляются другим народам. Ну это в общем-то где-то не то чтобы близко, а уже явный совершенно нацизм, такой откровенный, и, что называется, Зеленский ради того, чтобы это устроить, пожертвовал даже собой и своими родственниками.

- А как подобные действия Зеленского вяжутся с его разговорами о «стране в смартфоне», диджитализации, глобализации?..

— Смартфон — это да, тонкий, современный, очень хитро устроенный прибор. Но вообще при желании, если это попадет в руки, что называется, к существу недалекому, он может его использовать, например, в качестве камня или в качестве молотка для забивания гвоздей или раскалывания орехов. Вот эту самую диджитализацию украинское руководство слишком часто именно использует для раскалывания орехов. И это печально.

- А в чем смысл очередного разделения страны, народа внутри страны? Сначала был язык, потом религия, потом снова язык. Сейчас статус коренного народа. Зачем усиливать противоречия внутри Украины?

— Наоборот, они пытаются сложить всех в одну кучу. Чтобы все считали себя украинцам, и те, кто украинцы, и те, кто русские, и те, кто венгры, и дальше по списку. Просто те люди — они недостаточно украинцы. Им надо выучить язык, им надо начать на нем не только говорить, но и думать, и при этом надо забыть историю собственного народа и считать вот эту придуманную историю Украины историей своей страны. Вот ради этого все и делается.

- А чего ждать от Украины дальше? И как бы вы оценили реакцию России?

— Мы реагируем так, как, собственно говоря, можем реагировать, то есть с нашей позицией, нашим отношением. Хотя, может быть, неплохо бы было среагировать, еще и сократив тот, с моей точки зрения, излишне широкий перечень товаров, которыми мы продолжаем торговать с Украиной.

Все эти разговоры, а вот мы, таким образом, накажем не украинских политиков и украинских олигархов, а украинский народ, который замечательный, который не виноват… Он избрал этих политиков. И он соглашается жить под ними. И он должен понять на собственной шкуре, что ты или поддерживаешь этих политиков и живешь беднее, или в конце концов перестанешь это делать.

Я не совсем согласен с проводимой нашим государством политикой разделения, стопроцентного разделения украинского населения и украинской власти. К сожалению, они вместе, и это факт.

Блицопрос: Владимир Жарихин про интервью Путина об Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов А что еще может сделать Россия?

— Мы можем, в конце концов, ограничить возможности для граждан этой страны зарабатывать деньги у нас в России. Я имею в виду не только плотников и бетонщиков, но и артистов из этой страны, которые с удовольствием играют на Украине по сути на российские деньги в бесконечных мыльных операх, которые мы потом смотрим по нашим каналам, в том числе федеральным.

В конце концов, жители значительно более лояльных, на порядок более лояльных по отношению к нам стран, таких как, например, Узбекистан, Киргизия, — они тоже хотят заработать. И может быть, будут предоставлять именно им больше рабочих мест, чем жителям этого государства, да.

- Вы фактически говорите о квотах для украинцев в смысле рабочих мест?

— А почему нет? Если, собственно говоря, так ведут себя по отношению к русским на Украине? Почему мы не можем вести себя по отношению к жителям этого государства? Ну вот говорят, это братья, братский народ. Вы знаете, я всегда сравниваю политику с обычной жизнью. Вспомните, в обычной жизни всегда между братьями идиллические и родственные дружественные отношения? Не всегда. Вот и здесь также. Да, братья. Да, младшие, старшие, не будем делиться, кто старше или моложе, но братья. Да, ведет себя то государство, в котором они живут и в котором ходят на выборы, по отношению к нам плохо. И они должны почувствовать, что это в конце концов отразится и на них тоже.

- Что тогда делать с лояльными России украинцами? Не отвернет ли их это окончательно от Российской Федерации? Возможно, стоит, наоборот, забирать их в Россию?

— Мы, собственно говоря, это делаем. Даем украинцам возможность получать российское гражданство. Но забирать в Россию всех подряд… И тех, кто честно трудился, и тех, кто не согласен с этой политикой украинского государства, и тех, кто геройски воевал в АТО, — с этим нужно заканчивать. А то все чаще приходят сообщения: то одного задержали, работающего на СБУ, то другого, то третьего…