«Сегодня в полночь, примерно в 00:30, на перроне Ивано-Франковского железнодорожного вокзала на меня, журналиста Руслана Коцабу, группой местных неонацистов было совершено нападение! Сейчас я в больнице, поэтому извините те, с кем сегодня и завтра должен был встретиться», — написал Коцаба.
Кроме того, Коцаба опубликовал видео нападения и свои фото из больницы. Согласно тексту заключения врачей, Коцаба получил химический ожог глаз.
Ранее сообщалось, что нападавшие кричали националистический лозунг «Слава Украине — Героям Слава». Коцаба в ответ отреагировал нецензурной бранью.
В мае 2016 года суд признал Коцабу виновным в препятствовании «законным действиям Вооруженных сил Украины в особый период» и приговорил его к трем с половиной годам заключения. Правозащитная организация Amnesty International назвала Коцабу узником совести.
Апелляционный суд оправдал журналиста в июле 2016 года. Он провел в заключении 524 дня.
В июле 2017 года Коцаба подвергся нападению неизвестных на станции метро «Позняки» в Киеве. В произошедшем обвинил членов радикальной организации С14.
В настоящее время Коцаба работает на телеканале «Первый Независимый», который создали журналисты закрытых президентом Украины Владимиром Зеленским трех телеканалов депутата Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака.