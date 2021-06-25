Украинский журналист Руслан Коцаба заявил, что на вокзале Ивано-Франковска на него напала группа неонацистов. Об этом 25 июня он написал в Facebook

«Сегодня в полночь, примерно в 00:30, на перроне Ивано-Франковского железнодорожного вокзала на меня, журналиста Руслана Коцабу, группой местных неонацистов было совершено нападение! Сейчас я в больнице, поэтому извините те, с кем сегодня и завтра должен был встретиться», — написал Коцаба.

Кроме того, Коцаба опубликовал видео нападения и свои фото из больницы. Согласно тексту заключения врачей, Коцаба получил химический ожог глаз.

Ранее сообщалось, что нападавшие кричали националистический лозунг «Слава Украине — Героям Слава». Коцаба в ответ отреагировал нецензурной бранью.

«Хочет, чтобы его хвалили». Коцаба объяснил, какая судьба ждет телеканал «Наш» © Facebook, Руслан Коцаба

Апелляционный суд оправдал журналиста в июле 2016 года. Он провел в заключении 524 дня.

В июле 2017 года Коцаба подвергся нападению неизвестных на станции метро «Позняки» в Киеве. В произошедшем обвинил членов радикальной организации С14.

В настоящее время Коцаба работает на телеканале «Первый Независимый», который создали журналисты закрытых президентом Украины Владимиром Зеленским трех телеканалов депутата Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака.