Лидеры Евросоюза предложили Еврокомиссии представить варианты мер (включая экономические санкции) в ответ на возможные действия России. Об этом говорится в распространенных выводах по итогам дискуссии в рамках первого дня работы саммита, передает 25 июня РИА Новости

США не намерены ослаблять санкции против России © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.