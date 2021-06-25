«Что касается повышения нашей устойчивости, Евросовет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС и его членов на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия России, в полной мере используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении Евросоюза. С этой целью Евросовет предлагает Еврокомиссии и верховному представителю по внешней политике представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции», — указывается в документе.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.