Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил введение военного положения в стране, чтобы не допустить спада экономики Белоруссии из-за усиления санкций ЕС, передает 24 июня Интерфакс

Ищенко рассказал, чем опасны новые санкции против Минска © Украина.ру

«Никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. Пускай Караев (экс-глава МВД Юрий Караев, ныне помощник президента по Гродненской области. — Ред.) надевает генеральскую форму, вам (Владимиру Каранику, губернатору Гродненской области. — Ред.) тоже присвоено звание генерал-майора, и вперед. Военное положение, если нужно… Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие», — заявил президент Белоруссии.

Ранее Евросоюз ввел в действие четвертый пакет санкций против Белоруссии. В документе уточняется, что санкции вводятся в ответ на нарушения прав человека, преследование оппозиции и журналистов, а также в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.

В новом списке оказались 78 человек и 8 юридических лиц, в том числе крупнейшие автомобилестроительные компании Белоруссии МАЗ и БелАЗ, а также «Новая нефтяная компания» и «Белаэронавигация». Санкции включают ограничения на экспорт из Белоруссии калийных удобрений и нефти. Ограничительные меры также ввели США, Великобритания и Канада.