Инцидент с британским эсминцем, который зашел в территориальные воды РФ у Крыма, был подготовленной провокацией. Об этом в комментарии журналистам 23 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

«Считаем, что эсминец совершил провокацию. Мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле подобные действия считают недопустимыми и не соответствующими международному праву.

Военный эксперт объяснил, почему Британия отрицает обстрел своего эсминца у Крыма © кадр из видео Украина.ру

Ранее Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение британским эсминцем Defender российской границы у крымского мыса Фиолент. После предупреждения о заходе в территориальные воды РФ по эсминцу открыли предупредительную стрельбу с пограничного судна. Затем самолёт Су-24м сбросил четыре бомбы по его курсу движения

В свою очередь в Минобороны Великобритании заявили, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось.