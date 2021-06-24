«Считаем, что эсминец совершил провокацию. Мы сожалеем в связи с тем, что это была сознательная провокация, сознательная и подготовленная. Мы безусловно обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле подобные действия считают недопустимыми и не соответствующими международному праву.
Он добавил, что и в будущем пограничная служба и вооруженные силы России будут реагировать на такие провокации в строгом соответствии с нормами международного права, занимая жесткую позицию.
Ранее Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение британским эсминцем Defender российской границы у крымского мыса Фиолент. После предупреждения о заходе в территориальные воды РФ по эсминцу открыли предупредительную стрельбу с пограничного судна. Затем самолёт Су-24м сбросил четыре бомбы по его курсу движения
В свою очередь в Минобороны Великобритании заявили, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось.