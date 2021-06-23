«Агрессия со стороны стран НАТО резко увеличилась. Взят курс на дальнейшую милитаризацию Украины. Мы считаем, что подобные учения направлены не на сохранение мира, а на подготовку к войне с Россией. Поэтому наша страна категорически против их проведения», — сказал Цеков.
Сенатор подчеркнул, что Черное море как место проведения учений США выбрано не случайно.
«Эти учения направлены против России и Черноморского флота», — заверил он.
Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море, в них будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.
Посольство РФ в США уже заявляло, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море, поэтому Россия призывает США и их союзников отказаться от отработки военных действий в регионе.