Член международного комитета Совфеда, сенатор от крымского региона Сергей Цеков 23 июня назвал предстоящие украино-американские учения Sea Breeze в Черном море подготовкой к войне, передает РИА Новости

РФ призвала США отказаться от учений в Черном море © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

Сенатор подчеркнул, что Черное море как место проведения учений США выбрано не случайно.

«Эти учения направлены против России и Черноморского флота», — заверил он.

Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море, в них будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.

Посольство РФ в США уже заявляло, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море, поэтому Россия призывает США и их союзников отказаться от отработки военных действий в регионе.