Украинская Кардашьян, модель из Киева Алена Омович, известная тем, что сделала огромное количество пластических операций, чтобы привести тело к «идеальным» формам, получила от подписчиков новую дозу хейта. Комментарии продолжают появляться на странице блогерши в Instagram

Подружка Face Марьяна Ро назвала Гордона желтым и некачественным журналистом © Марьяна Ро/Инстаграм

«Сельский гламур», — подписала снимок блогерша.

«Мизинец живет своей жизнью», «Ой, какие пальцы на ногах», «Осьминог», «Не тяжело носить с собой столько силикона?», «Что с пальцами на ногах?», «Как же страшно», «Муравей превратился в гуманоида», — отреагировали пользователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УКРАИНСКАЯ КАРДАШЬЯН ПОЛУЧИЛА НОВОЕ ПРОЗВИЩЕ ОТ ПОДПИСЧИКОВ ЗА НЕУДАЧНУЮ ОПЕРАЦИЮ.

Алена Омович — модель из Киева, получившая прозвища украинская Кардашьян, червь из «Людей в черном» и кентавр, между тем у блогерши 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.