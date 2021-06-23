Омович опубликовала новый пост с фотографией, на которой она позирует в кожаном платье с открытыми плечами у автомобиля класса люкс.
«Сельский гламур», — подписала снимок блогерша.
«Мизинец живет своей жизнью», «Ой, какие пальцы на ногах», «Осьминог», «Не тяжело носить с собой столько силикона?», «Что с пальцами на ногах?», «Как же страшно», «Муравей превратился в гуманоида», — отреагировали пользователи.
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Алена Омович — модель из Киева, получившая прозвища украинская Кардашьян, червь из «Людей в черном» и кентавр, между тем у блогерши 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.