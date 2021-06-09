Украинская Кардашьян, модель из Киева Алена Омович, которая совсем недавно увеличила свое мягкое место, нарвалась на волну хейта, когда выложила фото, позволяющее хорошо рассмотреть место «стыка» имплантата с телом. Соответствующий пост, датированный 8 июня, можно увидеть в Instagram блогерши

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«Что это за подставка сзади торчит??», «Кентавр», «Ну если к этой ж*пе еще 2 ноги пришить, тогда будет точно кентавр», «Смотрится отвратительно», «Приходите поржать», «Подушка безопасности», «Хвост прорастает», — высказали свое мнение пользователи.

Одна из подписчиц обратила внимание и на другую деталь во внешности модели — непропорционально узкую часть туловища в том месте, где должны быть ребра.

«Сколько ребер она убирала? По два с каждой стороны? Сразу скажу, я не хейтер и этим не промышляю, но как-то все непропорционально и куце», — написала женщина.

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Алена Омович — модель из Киева, получившая прозвища Украинская Кардашьян и Червь из «Людей в черном», между тем у блогерши 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.