На снимке девушка жарит на барбекю мясо и хлеб в короткой майке, едва прикрывающей грудь, и спортивных штанах, приспущенных на бедрах. Подписчики модели обратили внимание, что «нарощенная» филейная часть при этом очень странно выглядит, как будто она просто приклеена к телу.
«Что это за подставка сзади торчит??», «Кентавр», «Ну если к этой ж*пе еще 2 ноги пришить, тогда будет точно кентавр», «Смотрится отвратительно», «Приходите поржать», «Подушка безопасности», «Хвост прорастает», — высказали свое мнение пользователи.
Одна из подписчиц обратила внимание и на другую деталь во внешности модели — непропорционально узкую часть туловища в том месте, где должны быть ребра.
«Сколько ребер она убирала? По два с каждой стороны? Сразу скажу, я не хейтер и этим не промышляю, но как-то все непропорционально и куце», — написала женщина.
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Алена Омович — модель из Киева, получившая прозвища Украинская Кардашьян и Червь из «Людей в черном», между тем у блогерши 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.