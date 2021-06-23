В анализах 42 отравленных в ресторане в Харькове людей обнаружили бактерию сальмонеллы, а у шести работников «Якитории» - бактерию рода стафилококк. Об этом 22 июня сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Карлова, передает «Общественное»

Массовое отравление в Харькове: 45 пострадавших, в том числе дети © pixabay

«Больные, к сожалению, еще продолжают обращаться. На сегодня зарегистрировано 87, из них 19 детей. Восемьдесят три больных находятся на стационарном лечении, четыре — на амбулаторном. Состояние, по данным медицинских работников, удовлетворительное», — рассказала Карлова.

По результатам исследований образцов, отобранных 17 июня, у 42 больных была обнаружена сальмонелла. Врач отметила, что диагноз будет уточнен с гастроэнтероколит сальмонеллезом.

Что касается обследования персонала, то у шестерых человек был диагностирован стафилококк, а у госпитализированного работника — сальмонелла.

Эпидемиологи говорят об антисанитарии в заведении общественного питания по результатам исследований блюд, продуктов и смывов с оборудования на кухне.

Медики также исследовали роллы, которые заказывала одна из семей домой. В роллах обнаружили сальмонеллу.

«Что касается пищевых продуктов… Нам удалось исследовать остатки пищевых продуктов, именно роллов, которые были заказаны домой в одном из домашних очагов. И все пять проб этих продуктов дали положительный результат на Salmonella enteritidis, это были преимущественно роллы, которые в своем составе имели омлет, мягкий сыр, рыбу, некоторые огурец, некоторые паштет, но превалировали омлет, рыба и мягкий сыр», — рассказала Карлова.

По информации горсовета Харькова, пациентов, состояние которых улучшилось, выписывают. Сеть ресторанов передала 150 тысяч гривен медучреждениям на лечение отравленных людей.