Азаров высмеял главу СНБО Украины за слова о желании РФ присвоить Черное море
Азаров высмеял главу СНБО Украины за слова о желании РФ присвоить Черное море
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«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе», — говорится в материале.

По словам дипломатов, учения «повышают риски непреднамеренных инцидентов, поощряют милитаристские настроения в Киеве».

«Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море», — сказано в твите.

В дипмиссии заявили, что возникающие в регионе проблемы причерноморские государства способны решить без навязывания помощи извне.

Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море, в них будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.

 