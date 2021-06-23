Масштаб украино-американских учений Sea Breeze повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море, поэтому Россия призывает Соединенные Штаты и их союзников отказаться от отработки военных действий в регионе. Об этом 23 июня заявило посольство РФ в США в Twitter

Азаров высмеял главу СНБО Украины за слова о желании РФ присвоить Черное море © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

По словам дипломатов, учения «повышают риски непреднамеренных инцидентов, поощряют милитаристские настроения в Киеве».

«Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море», — сказано в твите.

В дипмиссии заявили, что возникающие в регионе проблемы причерноморские государства способны решить без навязывания помощи извне.

1⃣ The scale and obviously aggressive nature of the military drills #SeaBreeze in no way match the real security needs in the Black Sea region. Increase risks of unintended incidents. Inspire militaristic ambitions in 🇺🇦#Kiev. pic.twitter.com/kXbtBJ89xk — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 23, 2021

Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море, в них будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.