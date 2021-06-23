«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе», — говорится в материале.
По словам дипломатов, учения «повышают риски непреднамеренных инцидентов, поощряют милитаристские настроения в Киеве».
«Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море», — сказано в твите.
В дипмиссии заявили, что возникающие в регионе проблемы причерноморские государства способны решить без навязывания помощи извне.
1⃣ The scale and obviously aggressive nature of the military drills #SeaBreeze in no way match the real security needs in the Black Sea region. Increase risks of unintended incidents. Inspire militaristic ambitions in 🇺🇦#Kiev. pic.twitter.com/kXbtBJ89xk— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 23, 2021
Учения пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море, в них будут задействованы 5 тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что под прикрытием учений Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем будет передано войскам и национальным батальонам в Донбассе.