В румынском Бухаресте болельщиков из Украины не пустили на матч национальной футбольной сборной с командой Австрии. Об этом 22 июня сообщили в Facebook

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«Когда полиция заметила флаг с Крымом, сбежалась куча непонятных людей, они оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг. Сказали, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика», — написал один из пользователей соцсети.

По его словам, болельщики утверждали, что это «не политика, а факт», но стражи порядка настояли на сдаче флага в камеру хранения.

В министерстве иностранных дел Украины заявили, что уже разбираются в случившейся ситуации. По словам спикера ведомства Олега Николенко, глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба поручил посольству республики в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств произошедшего.