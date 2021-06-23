Эстония первой из европейских стран разрешила въезд на свою территорию для вакцинированных иностранцев, передает 22 июня РБК

«Спутник V» позволит отменить комендантский час в Турции © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Привитые туристы могут въезжать на территорию страны с любыми целями. Они не обязаны соблюдать изоляцию и могут свободно передвигаться по стране. Такая возможность есть у жителей стран, где число положительных тестов на коронавирус составляет не более 75 на 100 тысяч населения.

На российско-эстонской границе было отмечено оживление. По данным Нарвского пограничного пункта, в мае ее пересекли порядка 23 тысяч человек, а за прошедшие дни июня — около 25 тысяч человек.

В июне для российских туристов открылась Иордания. Для въезда в страну им необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19 или предъявить сертификат о вакцинации, для которой может быть использован «Спутник V». Карантин по прилете соблюдать также не требуется.

В конце мая министерство иностранных дел России призвало граждан временно воздержаться от планирования отпуска за рубежом. В ведомстве предупредили, что большинство европейских стран и курортов пока не делали заявлений об открытии границ для россиян, а угроза распространения коронавируса в мире по-прежнему сохраняется.