В Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште в связи с коронавирусом вводится запрет на массовые развлекательные мероприятия. Об этом говорится в указе главы Республики Крым Сергея Аксенова, опубликованном 22 июня

«Запретить на территориях Симферополя, Симферопольского района, Ялты, Алушты: оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий: дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций», — говорится в указе.

В Индии обнаружили новую мутацию коронавируса © РИА Новости, Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Руководителям организаций, предоставляющих санаторно-курортные услуги, рекомендовано привить всех сотрудников.

Сохраняются ограничения на работу ресторанов и баров, с 23:00 до 8:00 они могут работать только на доставку или обслуживать посетителей навынос.

Ограничения вводятся на срок до 1 сентября.

На 22 июня в Республике Крым зафиксировано 46 366 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболевание выявили у 201 человека, скончались 5 пациентов с коронавирусом.