В Киеве на улице Электриков на проезжей части из прорвавшейся трубы хлещет фонтан. Об этом сообщает 22 июня «Киев Оперативный» в Facebook

В центре Киева прорвало трубу с кипятком и грязью — видео © podrobnosti.ua «Еще один новый коммунальный гейзер образовался на улице Электриков. Кто желает помыть авто — поторопитесь», — сообщили в группе. В пресс-службе Киевтеплоэнерго пояснили, что прорыв трубы произошел из-за того, что специалисты проводили гидравлические испытания. Трубопровод был запущен в эксплуатацию в 1981 году, отметили коммунальщики. Ремонт обещают закончить в течение суток. Ранее в Печерском районе Киева на Лютеранской улице из-за лопнувшей трубы произошел обвал грунта.