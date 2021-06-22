Трубу прорвало утром неподалеку от станции метро «Тараса Шевченко». Очевидцы засняли на видео бьющий посреди проезжей части фонтан воды.
«Еще один новый коммунальный гейзер образовался на улице Электриков. Кто желает помыть авто — поторопитесь», — сообщили в группе.
В пресс-службе Киевтеплоэнерго пояснили, что прорыв трубы произошел из-за того, что специалисты проводили гидравлические испытания.
Трубопровод был запущен в эксплуатацию в 1981 году, отметили коммунальщики. Ремонт обещают закончить в течение суток.
Ранее в Печерском районе Киева на Лютеранской улице из-за лопнувшей трубы произошел обвал грунта.