Плюсы отдыха в Кирилловке Запорожской области перечислило издание «Новости Украины» 21 июня

Кирилловка находится на полуострове между Утлюкским и Молочным лиманами. Это заливы с соленой водой, которые благотворно влияют на местный микроклимат. Поэтому отдых в Кирилловке может поддержать иммунитет и помочь защититься от коронавируса. Кроме того, целебными свойствами обладает глина Азовского моря.

Комаровский назвал возрастной ценз для моря © Евгений Комаровский/Инстаграм

Некоторые пляжи и отели Кирилловки оборудованы камерами видеонаблюдения. Всего на пляжах и улицах курорта более 35 камер. Они помогают опознать преступников, а также позволяют оценить погоду и обстановку на курорте заранее, до поездки.

Чтобы приехать на курорт, нужно добраться на поезде или автобусе до Запорожья, Днепра или Бердянска, а оттуда отправиться на маршрутке. На все уйдет 10-12 часов. Также туристы могут добраться в Кирилловку на личном авто или воспользоваться сервисом поиска попутчиков.