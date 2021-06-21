Кирилловка находится на полуострове между Утлюкским и Молочным лиманами. Это заливы с соленой водой, которые благотворно влияют на местный микроклимат. Поэтому отдых в Кирилловке может поддержать иммунитет и помочь защититься от коронавируса. Кроме того, целебными свойствами обладает глина Азовского моря.
Также в Кирилловке, как правило, выпадает мало осадков, а средняя температура воды — +24…+26°С. Эта температура подойдет для купания с маленьким ребенком. А если по каким-то причинам вы не хотите плавать в море, можно забронировать пансионат с собственным бассейном.
Некоторые пляжи и отели Кирилловки оборудованы камерами видеонаблюдения. Всего на пляжах и улицах курорта более 35 камер. Они помогают опознать преступников, а также позволяют оценить погоду и обстановку на курорте заранее, до поездки.
Чтобы приехать на курорт, нужно добраться на поезде или автобусе до Запорожья, Днепра или Бердянска, а оттуда отправиться на маршрутке. На все уйдет 10-12 часов. Также туристы могут добраться в Кирилловку на личном авто или воспользоваться сервисом поиска попутчиков.