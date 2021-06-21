Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел утвердит 21 июня еще один список санкций против Белоруссии. Об этом рассказал глава международной дипломатии объединения Жозеп Боррель, передает РИА Новости

Боррель оценил инициативу Зеленского о саммите «Крымской платформы» © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Боррель подчеркнул, что ЕС стремился избегать экономических санкций, которые «наносят удар по всей экономике и благосостоянию людей», однако «поскольку правительство [Белоруссии] не меняет свою схему действий, мы должны наращивать давление».

На прошлой неделе объединение одобрило санкции против крупнейших предприятий Белоруссии. Речь идет о сферах нефти, газа, калийного производства и телекоммуникаций. ЕС также планируют ввести ограничения для крупных компаний страны, заморозить активы и запретить поездки на территорию стран объединения некоторым физическим и юридическим лицам.

Обострение отношений между западными странами и Белоруссией произошло после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Тогда же белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.