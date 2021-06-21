«Мы согласуем сегодня четвертый пакет санкций против Белоруссии. Новые санкции коснутся 86 физических лиц и компаний. <…> Экономические санкции будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после встречи глав государств. Они будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, о конкретных отраслях я пока не могу говорить», — сказал он.
Боррель подчеркнул, что ЕС стремился избегать экономических санкций, которые «наносят удар по всей экономике и благосостоянию людей», однако «поскольку правительство [Белоруссии] не меняет свою схему действий, мы должны наращивать давление».
На прошлой неделе объединение одобрило санкции против крупнейших предприятий Белоруссии. Речь идет о сферах нефти, газа, калийного производства и телекоммуникаций. ЕС также планируют ввести ограничения для крупных компаний страны, заморозить активы и запретить поездки на территорию стран объединения некоторым физическим и юридическим лицам.
Обострение отношений между западными странами и Белоруссией произошло после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Тогда же белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.