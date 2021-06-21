Журналисты попросили Тихановскую озвучить прогноз: «Когда уйдет Лукашенко? В этом году, в 2022-м, в 2025-м?»
«Мы должны добиваться, чтобы были освобождены все заключенные в этом году и чтобы провели новые выборы в этом году», — пояснила она.
Ранее Тихановская анонсировала план «Перамога» («Победа»), который заключается в создании чат-бота для координации действий оппозиционеров. По ее словам, чат-бот позволит в будущем массово и единовременно высылать уведомления о конкретных действиях с целью борьбы с Лукашенко для «восстановления законности в стране».
В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования.