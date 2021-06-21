Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 20 июня в интервью Tut.by спрогнозировала уход белорусского лидера Александра Лукашенко с поста в этом году

Лукашенко стал первым, кого Киевский университет лишил звания доктора наук © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

«Мы должны добиваться, чтобы были освобождены все заключенные в этом году и чтобы провели новые выборы в этом году», — пояснила она.

Ранее Тихановская анонсировала план «Перамога» («Победа»), который заключается в создании чат-бота для координации действий оппозиционеров. По ее словам, чат-бот позволит в будущем массово и единовременно высылать уведомления о конкретных действиях с целью борьбы с Лукашенко для «восстановления законности в стране».

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования.