Он отметил, что на встрече в Женеве 16 июня стороны «нащупали какую-то точку», от которой начнут разговаривать «безо всяких конвульсивных идиотских телодвижений вроде закрытия дипломатических представительств, изгнания всех на свете и отзыва послов».
«А дальше что было бы? Война? Война никому абсолютно не нужна. Давайте договариваться», — сказал Пучков.
При этом он отметил, что основная часть переговоров была как всегда секретной, поэтому мы можем только догадываться о том, что там произошло, по той информации, которая была озвучена на пресс-конференциях после состоявшегося мероприятия.
Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.