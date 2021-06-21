Если бы на встрече президентов РФ и США Джо Байдена и Владимира Путина не произошла разрядка в отношениях между странами, то мир могла ожидать глобальная война, сказал известный публицист, писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков в интервью Украина.ру

Он отметил, что на встрече в Женеве 16 июня стороны «нащупали какую-то точку», от которой начнут разговаривать «безо всяких конвульсивных идиотских телодвижений вроде закрытия дипломатических представительств, изгнания всех на свете и отзыва послов».

«А дальше что было бы? Война? Война никому абсолютно не нужна. Давайте договариваться», — сказал Пучков.

Добро пожаловать в новый мир. Итоги встречи в Женеве © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.