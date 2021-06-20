Сильные ливни привели к подтоплениям в Днепропетровской и Донецкой областях. Кроме того, из-за гроз с порывами ветра без света остаются 23 населенных пункта в Житомирской области, 20 — в Винницкой области, 11 в Киевской и 3 в Донецкой.
«За сутки поступило 118 обращения граждан, обратившихся за помощью в подтопления частных домов и домовладений. Осуществлено обход 64 домов и дворов для мониторинга обстановки в зоне подтопления. Работы по откачке воды продолжаются», — сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.
В Мариуполе вода из Старокрымского водохранилища на реке Кальчик стала переливаться через дамбу. Из-за этого подтоплено около 30 домовладений.
Спасатели предупреждают о повышенной опасности наводнений и пожаров в северных, западных и восточных областях Украины в связи с наступившей жарой.