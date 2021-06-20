Из-за непогоды в нескольких областях Украины подтоплены дома, обесточены населенные пункты. Об этом 20 июня сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Шторм на Украине вызвал паводки и оставил без света сотни поселков © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

«За сутки поступило 118 обращения граждан, обратившихся за помощью в подтопления частных домов и домовладений. Осуществлено обход 64 домов и дворов для мониторинга обстановки в зоне подтопления. Работы по откачке воды продолжаются», — сообщили в ГСЧС Днепропетровской области.

В Мариуполе вода из Старокрымского водохранилища на реке Кальчик стала переливаться через дамбу. Из-за этого подтоплено около 30 домовладений.

Спасатели предупреждают о повышенной опасности наводнений и пожаров в северных, западных и восточных областях Украины в связи с наступившей жарой.