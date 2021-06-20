От ливней в затопленной Ялте пострадали 24 человека, двое пропало без вести, один погиб. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко, передает РИА Новости 20 июня

Ливни превратили улицы Ялты в бурлящие реки - видео © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Один местный житель погиб, два человека пропали без вести. Глава администрации Ялты отметила, что туристов среди исчезнувших или пострадавших нет.

Дождь в Ялте прекратился, но часть районов остаются в зоне риска. Эвакуировано более 600 человек. В городе выкачивают воду из подвалов, ведется восстановление водоснабжения, подачи в дома электричества и газа, маршрутов общественного транспорта.

Ранее, в ночь на 17 июня, циклон вызвал сильные ливни в Крыму, выпало несколько месячных норм осадков. В регионе объявлен режим ЧС. Подтоплены Керчь, Ялта и соседние районы на востоке полуострова.