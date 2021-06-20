По словам Павленко, число пострадавших от наводнения выросло до 24 человек, у всех легкие травмы.
Один местный житель погиб, два человека пропали без вести. Глава администрации Ялты отметила, что туристов среди исчезнувших или пострадавших нет.
Дождь в Ялте прекратился, но часть районов остаются в зоне риска. Эвакуировано более 600 человек. В городе выкачивают воду из подвалов, ведется восстановление водоснабжения, подачи в дома электричества и газа, маршрутов общественного транспорта.
Ранее, в ночь на 17 июня, циклон вызвал сильные ливни в Крыму, выпало несколько месячных норм осадков. В регионе объявлен режим ЧС. Подтоплены Керчь, Ялта и соседние районы на востоке полуострова.