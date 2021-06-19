Эксперт отметил, что выращенные немцами перед Великой Отечественной войной и во время Великой Отечественной силы националисты частично дотянули до 1991 года, о чем свидетельствует пример Леонида Кравчука, и по этой причине с этим надо бороться.
«А к слову сказать, когда, соответственно, Переяславская рада, когда эта территория была в составе России триста лет, то эти силы практически вымерли. Вот весь фокус состоит в том, что для того, чтобы они вымерли, должно пройти четыре-пять поколений, условно 150 лет. Вы же не слышали, чтобы было антирусское восстание на Украине во время нашествия Наполеона? Вот в том-то все и дело», — пояснил Хазин.
Собеседник издания добавил, что в этом отношении Россия многому научилась на многих ошибках, и именно поэтому тот же президент Владимир Путин объяснял, что создание национальных республик в некоторых местах было главной ошибкой советской власти.
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