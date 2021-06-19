Сегодня Украина существует только потому, что Германия и США строят на этой территории антироссийский проект. При этом они понимают, что потом его все равно придется отдать, но взращенные там русофобские силы еще несколько поколений будут пакостить. Об этом рассказал известный политолог и экономист Михаил Хазин в интервью изданию Украина.ру

Михаил Хазин: Путин с Байденом понимают, что мир будет другим © РИА Новости, Владимир Трефилов Леонида Кравчука, и по этой причине с этим надо бороться.

«А к слову сказать, когда, соответственно, Переяславская рада, когда эта территория была в составе России триста лет, то эти силы практически вымерли. Вот весь фокус состоит в том, что для того, чтобы они вымерли, должно пройти четыре-пять поколений, условно 150 лет. Вы же не слышали, чтобы было антирусское восстание на Украине во время нашествия Наполеона? Вот в том-то все и дело», — пояснил Хазин.

Собеседник издания добавил, что в этом отношении Россия многому научилась на многих ошибках, и именно поэтому тот же президент Владимир Путин объяснял, что создание национальных республик в некоторых местах было главной ошибкой советской власти.

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