Почти 1000 новых случаев коронавирусной инфекции выявили на Украине за минувшие сутки, выздоровели более 2,3 тысячи человек. Об этом Минздрав страны сообщил в своем Telegram-канале 18 июня

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS / REUTERS, RNPS / Перейти в фотобанк сообщении.

По данным пресс-службы, за минувшие сутки были госпитализированы 585 человек, скончались — 50, выздоровели — 2312 человек. Наибольшее число подтвержденных случаев за день зарегистрировано в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

За все время пандемии на Украине заболели 2 228 192 человека, выздоровели — 2 147 972, умерли — 51 952.

Кроме того, отмечается, что 17 июня был установлен рекорд по вакцинации — за сутки от COVID-19 привились 81 713 украинцев. Всего с начала прививочной кампании привито 1 652 053 украинца, из них полностью иммунизированы 337 345.