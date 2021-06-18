На газопроводе в центре Луганска произошел взрыв с последующим возгоранием. Об этом 18 июля сообщили в «Луганскгазе»

«Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект», — говорится в сообщении.

Кулеба назвал угрозу для газотранспортной системы Украины © Facebook, Dmytro Kuleba

О пострадавших и жертвах в «Луганскгазе» не сообщили. На месте работают правоохранители, причина взрыва устанавливается.