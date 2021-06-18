«Ночью 18 июня 2021 года на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание. Вследствие инцидента от подачи природного газа было временно отключено 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект», — говорится в сообщении.
Как сообщают в пресс-службе, к 6:30 пламя удалось погасить, специалисты сразу же приступили к ремонту газопровода. Восстановить подачу газа планируется сразу же после завершения работ.
О пострадавших и жертвах в «Луганскгазе» не сообщили. На месте работают правоохранители, причина взрыва устанавливается.