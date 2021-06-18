В ближайшие несколько десятков лет Украине грозит обширное опустынивание территорий. Об этом 17 июня предупредило Министерство окружающей среды и природных ресурсов Украины

Украинские леса превратятся в пустыни: эколог дал неутешительный прогноз © CC0, Pixabay

«Уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий. Украина занимает девятое место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 миллиона гектаров. Более 60% пахотных земель в Украине покрыты черноземами», — говорится в сообщении.

Министерство привело «печальную» статистику: распаханность земель очень высокая и составляет 54% территории, что приводит к «значительному развитию деградационных процессов». Тринадцать миллионов гектаров сельхозугодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии, 6 миллионов гектаров — ветровой эрозии. Еще до 20 миллионов гектаров охвачены пылевыми бурями.

В ведомстве заверили, что борьба с превращением страны в пустыню и деградацией земли является одним из приоритетов.