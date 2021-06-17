По словам Арестовича, Джо Байден не назвал Минские соглашения безальтернативными, а лишь сказал о готовности «продолжить дипломатическую работу» вокруг них.
«Мы должны приехать в США (речь о планирующемся визите Владимир Зеленского. — Ред.) с нашим вариантом модернизации Минских соглашений. И должны достичь в США соответствующей поддержки, если мы хотим этих изменений», — заявил спикер Украины в ТКГ.
Накануне в Женеве состоялся саммит Владимира Путина и Джо Байдена. После саммита Байден сообщил о своей договоренности с Путиным, согласно которой страны будут поддерживать дипломатические отношения друг с другом и Минские соглашения по ситуации в Донбассе.
Кроме того, Байден по телефону пригласил Владимира Зеленского посетить США в конце июля. В Офисе президента заявили, что лидеры двух стран могут подписать ряд документов в сфере безопасности.