Министерство окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило, что территория страны переходит в зону сверхвысоких температур. Об этом 17 июня сообщается на сайте ведомства

Отмечается, что через 40 лет Украине грозит опустынивание обширных территорий.

«По данным ученых, которые следят за климатическими изменениями, Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов», — говорится в сообщении.

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В рамках этого направления ведомство утвердило Национальный план действий до 2025 года, а также создало соответствующий Координационный совет.