Отмечается, что через 40 лет Украине грозит опустынивание обширных территорий.
«По данным ученых, которые следят за климатическими изменениями, Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов», — говорится в сообщении.
По словам министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики.
В рамках этого направления ведомство утвердило Национальный план действий до 2025 года, а также создало соответствующий Координационный совет.