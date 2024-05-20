Право на отсрочку от службы в ВСУ смогут аннулировать работники украинских военкоматов - 20.05.2024 Украина.ру
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Право на отсрочку от службы в ВСУ смогут аннулировать работники украинских военкоматов
Право на отсрочку от службы в ВСУ смогут аннулировать работники украинских военкоматов - 20.05.2024 Украина.ру
Право на отсрочку от службы в ВСУ смогут аннулировать работники украинских военкоматов
Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК – военкоматов) имеют право отметить ранее принятое решение о предоставлении отсрочки от службы. Об этом письменно должны быть уведомлены украинцы не позднее чем на следующий день после принятия такого решения, передает "Судебно-юридическая газета"
2024-05-20T16:29
2024-05-20T16:32
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Непригодность к службе определяет некая комиссия, куда также входят и представители военкоматов. Выходит, что если выводы медспециалистов по конкретному случаю не понравятся работникам ТЦК, они смогут отменить их решение. Соответствующими полномочиями военкомов наделил кабинет министров Украины, который внес изменения в Положение о ТЦК, согласно которым теперь они будут "проверять основания предоставления отсрочек", пишет СМИ. Утверждается, что постановлением кабмина также определен порядок оформления отсрочек. Так, при наличии оснований для получения отсрочки военнообязанные (кроме забронированных) лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК или его отдела заявление по форме, к которой прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно документу, все военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет считаются уклонистами и должны прийти в ТЦК и СП для обновления своих данных, а те кто имел в военном билете запись "ограниченно годный" – обязаны заново пройти военно-врачебную комиссию. В случае уклонения, жителей страны задержит полиция, а после могут лишить возможности управлять личным транспортом. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации читайте по ссылке.
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новости, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, закон, военкор, военкомат
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, СВО, Закон, военкор, военкомат

Право на отсрочку от службы в ВСУ смогут аннулировать работники украинских военкоматов

16:29 20.05.2024 (обновлено: 16:32 20.05.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СПвоенный билет Украина
военный билет Украина - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тернопільський обласний ТЦК СП
Читать в
Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК – военкоматов) имеют право отметить ранее принятое решение о предоставлении отсрочки от службы. Об этом письменно должны быть уведомлены украинцы не позднее чем на следующий день после принятия такого решения, передает "Судебно-юридическая газета"
Непригодность к службе определяет некая комиссия, куда также входят и представители военкоматов. Выходит, что если выводы медспециалистов по конкретному случаю не понравятся работникам ТЦК, они смогут отменить их решение. Соответствующими полномочиями военкомов наделил кабинет министров Украины, который внес изменения в Положение о ТЦК, согласно которым теперь они будут "проверять основания предоставления отсрочек", пишет СМИ.
Утверждается, что постановлением кабмина также определен порядок оформления отсрочек. Так, при наличии оснований для получения отсрочки военнообязанные (кроме забронированных) лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК или его отдела заявление по форме, к которой прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Согласно документу, все военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет считаются уклонистами и должны прийти в ТЦК и СП для обновления своих данных, а те кто имел в военном билете запись "ограниченно годный" – обязаны заново пройти военно-врачебную комиссию. В случае уклонения, жителей страны задержит полиция, а после могут лишить возможности управлять личным транспортом.
Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизации читайте по ссылке.
- РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Вчера, 10:39
Financial Times: мобилизация угрожает главному металлургическому предприятию УкраиныСуществование крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" оказалось под вопросом из-за мобилизации. Об этом рассказал его глава Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times 19 мая
 
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