Бабич: у Запада не было мотива убивать президента Ирана
© Фото : Iranian Presidency Office
© Фото : Iranian Presidency Office
При расследовании крушения самолета иранского президента Эбрахима Раиси нужно отработать все версии случившегося, однако вряд ли теракт, организованный Западом, станет приоритетной из них
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бабич.
"У меня все же нет оснований утверждать, что ко всем этим происшествиям причастны англосаксы или какая-то другая западная страна. Раиси не являлся фигурой, которая могла бы вызывать ненависть у Запада. Да, он считается консерватором. Но в Иране и до него были консервативные президенты. К тому же, основное слово в политике Тегерана остается не за президентом, а за Верховным духовным лидером", - сказал Бабич.
Он добавил, что самую точную оценку случившемуся дал экс-глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф, заявивший, что "какие бы не были причины трагедии, факт остается фактом: с 1979 года Запад запрещает отправлять в Иран современные самолеты и запчасти к ним".
Бабич акцентировал внимание на том, что сейчас соболезнования иранскому народу выражают те самые западные политики, которые эти самые авиасанкции и поддерживают. А это- абсолютное лицемерие, констатировал эксперт в интервью о том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана.
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси разбился в ночь на 20 мая во время возвращения из Азербайджана, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
На борту также находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник. Все они погибли.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому народу, отметив, что Эбрахима Раиси был настоящим другом России, который внес неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между странами.
Также по личному поручению Путина в Иран отправилась группа российских спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха.
Пока в числе приоритетных версий крушения самолета эксперты называют туман и теракт. В частности, в СМИ почти сразу после крушения появилась информация о том, что к произошедшему могли быть причастны США или/и Израиль.
Одни считают, что гибель Раиси была якобы организована как возмездие за удары иранских ракет по территории Израиля в апреле или как ответ на внешнюю политику Ирана в целом.
Другие уверены, что крушение его вертолета всего через несколько дней после переговоров представителей Ирана и США - не случайность. В том числе фигурирует версия, что на Тегеран таким образом пытались повлиять в части отношений с Россией , а также склонить его к более сговорчивой позиции по нефти.
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