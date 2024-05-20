Бабич: у Запада не было мотива убивать президента Ирана - 20.05.2024 Украина.ру
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Бабич: у Запада не было мотива убивать президента Ирана
Бабич: у Запада не было мотива убивать президента Ирана - 20.05.2024 Украина.ру
Бабич: у Запада не было мотива убивать президента Ирана
При расследовании крушения самолета иранского президента Эбрахима Раиси нужно отработать все версии случившегося, однако вряд ли теракт, организованный Западом, станет приоритетной из них
2024-05-20T17:01
2024-05-20T17:01
новости
иран
эбрахим (ибрахим) раиси
президент
дмитрий бабич
запад
мотивация
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бабич.Он добавил, что самую точную оценку случившемуся дал экс-глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф, заявивший, что "какие бы не были причины трагедии, факт остается фактом: с 1979 года Запад запрещает отправлять в Иран современные самолеты и запчасти к ним".Бабич акцентировал внимание на том, что сейчас соболезнования иранскому народу выражают те самые западные политики, которые эти самые авиасанкции и поддерживают. А это- абсолютное лицемерие, констатировал эксперт в интервью о том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана.Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси разбился в ночь на 20 мая во время возвращения из Азербайджана, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.На борту также находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник. Все они погибли.Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому народу, отметив, что Эбрахима Раиси был настоящим другом России, который внес неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между странами.Также по личному поручению Путина в Иран отправилась группа российских спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха.Пока в числе приоритетных версий крушения самолета эксперты называют туман и теракт. В частности, в СМИ почти сразу после крушения появилась информация о том, что к произошедшему могли быть причастны США или/и Израиль.Одни считают, что гибель Раиси была якобы организована как возмездие за удары иранских ракет по территории Израиля в апреле или как ответ на внешнюю политику Ирана в целом.Другие уверены, что крушение его вертолета всего через несколько дней после переговоров представителей Ирана и США - не случайность. В том числе фигурирует версия, что на Тегеран таким образом пытались повлиять в части отношений с Россией , а также склонить его к более сговорчивой позиции по нефти.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя крушение вертолета президента Ирана, заострил внимание на том, что это событие - явно не случайность."Череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий", - сказал Слуцкий.
https://ukraina.ru/20240520/1055169725.html
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новости, иран, эбрахим (ибрахим) раиси, президент, дмитрий бабич, запад, мотивация
Новости, Иран, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, президент, Дмитрий Бабич, Запад, мотивация

Бабич: у Запада не было мотива убивать президента Ирана

17:01 20.05.2024
 
© Фото : Iranian Presidency Office
© Фото : Iranian Presidency Office
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При расследовании крушения самолета иранского президента Эбрахима Раиси нужно отработать все версии случившегося, однако вряд ли теракт, организованный Западом, станет приоритетной из них
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру политолог-международник Дмитрий Бабич.
"У меня все же нет оснований утверждать, что ко всем этим происшествиям причастны англосаксы или какая-то другая западная страна. Раиси не являлся фигурой, которая могла бы вызывать ненависть у Запада. Да, он считается консерватором. Но в Иране и до него были консервативные президенты. К тому же, основное слово в политике Тегерана остается не за президентом, а за Верховным духовным лидером", - сказал Бабич.
Он добавил, что самую точную оценку случившемуся дал экс-глава МИД Ирана Мохаммад-Джавад Зариф, заявивший, что "какие бы не были причины трагедии, факт остается фактом: с 1979 года Запад запрещает отправлять в Иран современные самолеты и запчасти к ним".
Бабич акцентировал внимание на том, что сейчас соболезнования иранскому народу выражают те самые западные политики, которые эти самые авиасанкции и поддерживают. А это- абсолютное лицемерие, констатировал эксперт в интервью о том, как безумный Запад подстроил страшную и несправедливую гибель президента Ирана.
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси разбился в ночь на 20 мая во время возвращения из Азербайджана, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
На борту также находились глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, экипаж вертолета и один охранник. Все они погибли.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому народу, отметив, что Эбрахима Раиси был настоящим другом России, который внес неоценимый вклад в развитие добрососедских отношений между странами.
Также по личному поручению Путина в Иран отправилась группа российских спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха.
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Пока в числе приоритетных версий крушения самолета эксперты называют туман и теракт. В частности, в СМИ почти сразу после крушения появилась информация о том, что к произошедшему могли быть причастны США или/и Израиль.
Одни считают, что гибель Раиси была якобы организована как возмездие за удары иранских ракет по территории Израиля в апреле или как ответ на внешнюю политику Ирана в целом.
Другие уверены, что крушение его вертолета всего через несколько дней после переговоров представителей Ирана и США - не случайность. В том числе фигурирует версия, что на Тегеран таким образом пытались повлиять в части отношений с Россией , а также склонить его к более сговорчивой позиции по нефти.
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"Череда майских событий, в числе которых покушения на наследного принца Саудовской Аравии и премьера Словакии, выстраивается в определенную цепочку "трагических совпадений". И нельзя здесь исключать ни одну из версий", - сказал Слуцкий.
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